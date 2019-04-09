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Rota Koleji pes etmedi

Türkiye Basketbol 2.

09 Nisan 2019 Salı 13:13
Rota Koleji pes etmedi

Türkiye Basketbol 2. Ligi play-off son 16 turu ilk maçında deplasmanda yenildiği Samsun Büyükşehir Anakent’i İzmir’de 74-61 mağlup eden Rota Koleji, seriyi 1-1 getirdi ve çeyrek final şansını son maça taşıdı.



Halkapınar Spor Salonundaki mücadelede rakibine üstünlüğü ilk periyotta hissettiren Rota Koleji, ilk çeyreği 18-15, devreyi ise 38-33 önde kapattı. Farkı üçüncü çeyrekte 7 sayıya çıkartan (56-49) turuncu-beyazlı ekip son periyotta Samsun ekibine 18-12’lik üstünlük kurarak maçtan 74-61 galip ayrıldı. Seriyi 1-1’e taşıyan Rota Koleji, rakibiyle 3. ve son kez 11 Nisan Perşembe günü Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda saat 19.00’da karşılaşacak. Bu maçı kazanan ekip adını play-off çeyrek finaline yazdıracak.


Güçlü rakipleri karşısında pes etmeyerek seriyi son maça taşımayı başardıklarını belirten Rota Koleji Basketbol Şube Müdürü İlker Duru, “Baştan sona üstün bir basketbolla rakibimizi yenmeyi başardık. Şimdi rakibimizle son bir maçımız kaldı. Samsun’dan galibiyetle dönerek serisi 1-1 devam eden Erzurum Büyükşehir-Efe Spor eşleşmesinin tur atlayanıyla karşılaşmak istiyoruz. Oyuncularımız ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Samsun’dan istediğimiz sonuçla döneceğimize olan inancımız tam” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 13:13
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