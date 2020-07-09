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Spor

Rostov, Japon futbolcu Kento Hashimoto'yu transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:09:09 -
Rostov, Japon futbolcu Kento Hashimoto'yu transfer etti

İSTANBUL (AA) - Rusya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rostov, Japon orta saha oyuncusu Kento Hashimoto'yu renklerine bağladı.

Rus ekibinden yapılan açıklamada, Japon temsilcisi Tokyo ile futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı, sağlık kontrolünün ardından 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Tokyo formasıyla 164 maça çıkan Hashimoto, 17 gol attı.

Zenit St. Petersburg'un şampiyonluğu garantilediği Rusya'da ligin bitimine 3 hafta kala Rostov, 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

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