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Spor Rosier boğazına yapışmıştı! Bakasetas'ın boynu görüntülendi
Spor

Rosier boğazına yapışmıştı! Bakasetas'ın boynu görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-09-17 23:48:00 -
Rosier boğazına yapışmıştı! Bakasetas'ın boynu görüntülendi

Trabzonspor-Beşiktaş maçının son dakikalarında Rosier, Bakasetas'ın boynunu sıktı. Maç sonrası şiddetin dozu gözler önüne serildi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının son dakikalarında Rosier, Bakasetas'ın boynunu sıkmıştı. Karşılaşma sonunda röportaj vermek için kamera karşısına çıkan Yunan futbolcunun boynundaki çizikler dikkat çekti. Pozisyonda Rosier'e kırmızı değil, sarı kart çıkması ise eleştiri aldı.

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 3 golle geçtiği maçın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Siyah-beyazlı futbolcu Rosier, karşı karşıya geldiği Bakasetas'ın boynunu sıktı.

Boynunun son hali dikkat çekti

Karşılaşmanın ardından röportaj vermek için kamera karşısına çıkan Bakasetas'ın boynunun son hali dikkat çekti. Yunan futbolcunun boynunda çizikler ve kırmızılıklar görülürken pozisyonda Rosier'in kırmızı kart yerine sarı kartla cezalandırılması eleştiri topladı.


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