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Teknoloji Rosatom, 'Global Atomic Quiz 2021’in kazananlarını açıkladı
Teknoloji

Rosatom, 'Global Atomic Quiz 2021’in kazananlarını açıkladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un, '10 Kasım Dünya Bilim Günü' dolayısıyla düzenlendiği uluslararası farkındalık girişimi 'Global Atomic Quiz 2021’in kazananları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 14:12:00 - 2021-12-02 15:32:09
Rosatom, 'Global Atomic Quiz 2021’in kazananlarını açıkladı

Rusya, Bangladeş, Macaristan, Ermenistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye ve Kamboçya'dan toplam 18 kişinin yer aldığı kazananlar listesi, projenin web sitesi 'quiz.atomforyou.com’da yayımlandı. 70'ten fazla ülkeden 11 bini aşkın nükleer meraklısını bir araya getiren quizde katılımcılar, nükleer fiziğin temel kavramları ve nükleer teknolojilerdeki son gelişmeler hakkındaki bilgilerini yarıştırdı. Sorular, genç meraklılar (11-16 yaş arası) ve yetişkinler (17+) için farklı zorluk derecelerine göre belirlendi. Kazananlar, her kategoride katılım şartlarını yerine getiren ve quizin tüm sorularını doğru yanıtlayan finalistler arasından rastgele sayı üreteci kullanılarak seçildi.

Listede yer alan çocuklar, 'Rosatom Akıllı Tatiller’in uluslararası kamplarından birine katılmak için Rusya'ya ücretsiz bir geziyle, yetişkinler ise modern Rus nükleer santrallerinden birine seyahatle ödüllendirildi. Yarışmaya katılan genç nükleer uzmanlara da ödül olarak Soçi'deki Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresi'ne (IYNC 2022) katılım hakkı verildi. Tüm ödüller 2022’de sahiplerini bulacak.

Rosatom’un yılda bir kez düzenlediği, bir gün boyunca devam eden uluslararası girişimi, nükleer bilimin günlük yaşamı iyileştirmedeki öneminin altını çizmeyi ve nükleerin dünyadaki varlığımızı daha sürdürülebilir hale getirmede oynadığı rolü vurgulamayı amaçlıyor.

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