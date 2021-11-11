  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Röportaja 'evlilik dışı çocuk' rezilliği damga vurdu! İğrenç soruya Ece Gürsel daha iğrenciyle cevap verdi
Medya

Röportaja 'evlilik dışı çocuk' rezilliği damga vurdu! İğrenç soruya Ece Gürsel daha iğrenciyle cevap verdi

Evlilik dışı çocuk dünyaya getirmeyi normalleştirmeye çalışan seküler-laikçi kesimin rezilliğine çanak tutan haberler.com, Youtube kanalına konuk aldığı manken Ece Gürsel'le iğrenç bir diyaloga imza attı. Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Evlilik dışı çocuk yapar mısın?' şeklindeki rezil sorusuna Ece Gürsel daha iğrenciyle karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 00:14:00 - 2021-11-11 00:36:36

 yeniakit.com.tr 

Türk İslam geleneklerine aykırı yaşamlarıyla podyumlarda vücutlarını teşhir ederek Batı’nın ahlaksızlığını millete empoze etmeye çalışan ünlü isimler iğrençliklere doymuyor. Baldır bacak pozları, gayrimeşru yaşantıları, gece hayatı, alkol gibi türlü gayriahlaki davranışlarıyla gençlere zehir enjekte eden seküler-laikçi kesim son yıllarda da ‘evlilik dışı çocuk dünyaya getirmek’ gibi ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor. Gayrimeşru çocuklarını utanmadan teşhir ederek gurur verici bir davranış gibi sunmaya çalışan ünlülere bazı medya kuruluşları ise çanak tutuyor.

Bunun son örneği, ‘tık’ uğruna çıplak kadın manşetleriyle okuyucu çekmeye çalışan haberler.com’da yaşandı. Rezil bir şekilde giydiği göğüs dekolteli kıyafeti ile manken Ece Gürsel, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu ‘Haber Bahane’ programına konuk oldu.

Ece Gürsel'e 'evlilik dışı çocuk yapar mısın' soruldu

İkili arasında fazlasıyla lakayt geçen röportajda Kalaycıoğlu, iğrençliği normalleştirir bir şekilde Gürsel’e "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusunu yöneltti.

Gürsel de daha iğrenç bir yanıtla karşılık vererek, gayrimeşru ilişki yaşadığı erkek arkadaşının istediğini ancak kendisinin istemediğini söyledi.

'Erkek arkadaşım istiyor ama...'

Gürsel açıklamasında şunları söyledi:

"Erkek arkadaşım çocuk istiyor ama ben evlilik dışı çocuk istemiyorum. Asla ve asla yapmam. Geçmişte anne olmayı hatta sperm bankasına başvurmayı da düşünüyordum. Fakat çocuklarla yaşamaya başlayınca bir bebeğin ne kadar zor büyütüldüğünü gördüm. Ben özgür ruhlu bir kadınım."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı
Gündem

Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı

Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir kitap kaleme aldığını söyledi.
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Bakın nereye kadar geldi
Gündem

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Bakın nereye kadar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından hava sıcaklığı yurt genelinde 6 ila 10 derece azaldı, çok sayıda kentte..
Lütfü Türkkan'ın küfrü anketlere bakın nasıl yansıdı
Siyaset

Lütfü Türkkan'ın küfrü anketlere bakın nasıl yansıdı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği iğrenç küfür seçmenlere soruldu. Areda Survey'in anketinde genç seçmenin 67,5'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay