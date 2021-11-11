Röportaja 'evlilik dışı çocuk' rezilliği damga vurdu! İğrenç soruya Ece Gürsel daha iğrenciyle cevap verdi

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Türk İslam geleneklerine aykırı yaşamlarıyla podyumlarda vücutlarını teşhir ederek Batı’nın ahlaksızlığını millete empoze etmeye çalışan ünlü isimler iğrençliklere doymuyor. Baldır bacak pozları, gayrimeşru yaşantıları, gece hayatı, alkol gibi türlü gayriahlaki davranışlarıyla gençlere zehir enjekte eden seküler-laikçi kesim son yıllarda da ‘evlilik dışı çocuk dünyaya getirmek’ gibi ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor. Gayrimeşru çocuklarını utanmadan teşhir ederek gurur verici bir davranış gibi sunmaya çalışan ünlülere bazı medya kuruluşları ise çanak tutuyor.

Bunun son örneği, ‘tık’ uğruna çıplak kadın manşetleriyle okuyucu çekmeye çalışan haberler.com’da yaşandı. Rezil bir şekilde giydiği göğüs dekolteli kıyafeti ile manken Ece Gürsel, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu ‘Haber Bahane’ programına konuk oldu.

Ece Gürsel'e 'evlilik dışı çocuk yapar mısın' soruldu

İkili arasında fazlasıyla lakayt geçen röportajda Kalaycıoğlu, iğrençliği normalleştirir bir şekilde Gürsel’e "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusunu yöneltti.

Gürsel de daha iğrenç bir yanıtla karşılık vererek, gayrimeşru ilişki yaşadığı erkek arkadaşının istediğini ancak kendisinin istemediğini söyledi.

'Erkek arkadaşım istiyor ama...'

Gürsel açıklamasında şunları söyledi:

"Erkek arkadaşım çocuk istiyor ama ben evlilik dışı çocuk istemiyorum. Asla ve asla yapmam. Geçmişte anne olmayı hatta sperm bankasına başvurmayı da düşünüyordum. Fakat çocuklarla yaşamaya başlayınca bir bebeğin ne kadar zor büyütüldüğünü gördüm. Ben özgür ruhlu bir kadınım."