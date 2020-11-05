Röntgeni çekildi, yıkılma nedenleri şoke etti

İzmir'de depremde çöken ve sakinlerinin üzerine ölüm olup yağan 6 apartmanın röntgeni çekildi ve bunun sonucunda birbirinden büyük skandal ve ihmaller zinciri ortaya çıktı.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yapılan inceleme çalışmalarında alt kattaki market için 7 işyeri birleştirilirken kolonların kesildiği belirlendi. Barış Sitesi'nde ise binanın girişi ve yönü değiştirilmiş.

94 kişinin ifadesi alındı

Sabah'ın haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişinin müşteki sıfatıyla, 40 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

Ayrıca binaların müteahhitleri ve fenni müdürleri olan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Şüphelilerden biri öldü, diğeri aranıyor.

İşte 6 apartmandan çarpıcı bilgiler:

YILMAZ ERBEK APARTMANI: 9 kişi hayatını kaybetti. Müteahhit M.Y., apartmandaki marketin sahibi R.Y. ve binanın fenni mesulü N.B. gözaltına alındı. Binanın alt katında 9 işyerinden, 7'si birleştirildi. Bu yapı R.Y.'ye 2002'de kiraya verildi. Marketin yapmış olduğu tadilatta bir kolon kesildi, dış duvar yıkılıp camekana çevrildi. Ruhsat 2006 yılında alındı.

RIZA BEY APARTMANI: En çok konuşulan, en acı son dakika haberlerinin geldiği bina... Rızabey apartmanı. İzmir depreminde burada tam 34 kişi hayatını kaybetti. Müteahhidi H.Ö. gözaltına alındı. 2005'teki depremde bina aşırı sallandı ancak binada oturulmaya devam edildi. Binanın yıkılması, kullanılan malzemeye bağlanıyor.

BARIŞ SİTESİ: 10 kişi hayatını kaybetti. Müteahhidi A.İ. hayatta değil. Binanın fenni mesulü E.İ. gözaltında. İlk yıllarda yapı planına uygun olmayacak şekilde bina giriş ve yönü değiştirildi. B, C ve D bloklardaki hasarın altta bulunan otoparktan kaynaklanabileceği ifade ediliyor.

EMRAH APARTMANI: 30 kişi hayatını kaybetti. Müteahit M.U. aranıyor. Fenni mesul T.A. gözaltında. 28 hane 6 işyeri bulunuyor. Bir işyerinde tadilat gerçekleştirildi ancak herhangi bir tahribat yaşanmadı. 2005'te depremde oluşan çatlaklar kapatıldı.

YAĞCIOĞLU APARTMANI: 11 kişi hayatını kaybetti. Müteahhit Ş.A. ve fenni mesul O.A. gözaltında. Bodrum katında bulunan soğuk hava deposu bölünerek kömürlük haline getirildi. Yağmur yağdığında suyla doluyor. Su pompayla tahliye ediliyor.

DOĞANLAR APARTMANI: 14 kişi hayatını kaybetti. Müteahhid Ç.D. gözaltında. 2018'de yapılan testte 3. dereceden sıvılaşma tespit edildi. Bina sakinleri yenilenmeyi, maliyetin yüksek olmasından dolayı oy çoğunluğuyla reddetti.