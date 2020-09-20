  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rönesans Sağlık Yatırım’a uzun vadeli EBRD finansmanı
Ekonomi

Rönesans Sağlık Yatırım’a uzun vadeli EBRD finansmanı

Türkiye’de sağlık sektöründe medikal inşaat ve sağlık işletmeleri hizmetleriyle öne çıkan Rönesans Sağlık Yatırım’a, Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık sektörünün dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla, Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 40 Milyon Euro uzun vadeli kredi sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:37:00 -
Rönesans Sağlık Yatırım’a uzun vadeli EBRD finansmanı

Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliğinin bir parçası olarak Rönesans Sağlık Yatırım, önümüzdeki dönemde kadınlar için teknik pozisyonlarda istihdam fırsatlarını artırmayı da hedefliyor. Ayrıca, kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi için hastane tesislerinde toplumsal cinsiyet yönünden incelemelerin yapılması ve buna bağlı olarak yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Rönesans Sağlık Yatırım’ın Japon Sojitz ortaklığıyla hayata geçirdiği ve toplam 1,6 Milyar Euro yatırım bedeline sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kamu Özel İş birliği (KÖİ) modeliyle 1 Milyon metrekarenin üzerindeki alana inşa edildi. Dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası unvanına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir, şu anda 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet veriyor.

Merit Ödülü’nü aldı

Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesinde de yer alan ve Türkiye’nin en büyük hastaneleri arasında bulunan hastane ayrıca 2020 yılında, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından düzenlenen “Küresel En İyi Projeler” yarışmasının “Sağlık Hizmetleri” kategorisinde Merit Ödülü’ne layık görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Bulut, Ebced hesabı yaptı! Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı
Gündem

Mehmet Ali Bulut, Ebced hesabı yaptı! Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir programda dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün Ebced hesabına göre sona erece..
Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz
Gündem

Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz

Pandemi döneminde vatandaşlara fahiş faturalar kesen İSKİ'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. İSKİ tarafından suyu kesilen ve 2776 liralık fahiş b..
Polatlı'daki kum fırtınası Haarp ürünü mü? Canlı yayında olay sözler
Gündem

Polatlı'daki kum fırtınası Haarp ürünü mü? Canlı yayında olay sözler

Araştırmacı yazar Kürşad Berkkan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yap..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı