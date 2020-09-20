Rönesans Sağlık Yatırım’a uzun vadeli EBRD finansmanı

Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliğinin bir parçası olarak Rönesans Sağlık Yatırım, önümüzdeki dönemde kadınlar için teknik pozisyonlarda istihdam fırsatlarını artırmayı da hedefliyor. Ayrıca, kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi için hastane tesislerinde toplumsal cinsiyet yönünden incelemelerin yapılması ve buna bağlı olarak yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Rönesans Sağlık Yatırım’ın Japon Sojitz ortaklığıyla hayata geçirdiği ve toplam 1,6 Milyar Euro yatırım bedeline sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kamu Özel İş birliği (KÖİ) modeliyle 1 Milyon metrekarenin üzerindeki alana inşa edildi. Dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası unvanına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir, şu anda 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet veriyor.

Merit Ödülü’nü aldı

Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesinde de yer alan ve Türkiye’nin en büyük hastaneleri arasında bulunan hastane ayrıca 2020 yılında, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından düzenlenen “Küresel En İyi Projeler” yarışmasının “Sağlık Hizmetleri” kategorisinde Merit Ödülü’ne layık görüldü.