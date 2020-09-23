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Ekonomi Rönesans Holding’ten "Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe"
Ekonomi

Rönesans Holding’ten "Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:31:04 -
Rönesans Holding’ten "Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe"

İSTANBUL (AA) - Sürdürülebilirlik ve gelecek vizyonerleri Rönesans Holding’in düzenlediği “Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe” webinarında buluşacak.

Rönesans Holding'ten yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek webinar, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve gelecek ana temalarındaki ilham verici oturumlar ve Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasının ödül törenine sahne olacak.

Holdingin düzenlediği webinar yarın saat 13.00 itibari ile gerçekleşecek. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp’in açılış konuşması ile başlayacak webinarda sürdürülebilirlik, girişimcilik ve gelecek ana temaları ele alınacak.

Webinarda sırasıyla Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın, “Sürdürülebilir Gelecek: Ekonomi ve Yeni Trendler” başlığı ile yapacağı konuşmayı, sosyal girişimcilik platformu Askoha’nın moderatörlüğünde düzenlenen panel takip edecek. İhtiyaç Haritası’nın Kurucusu Mert Fırat, Good4Trust’ın Kurucusu Uygar Özesmi, TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri AŞ Kurucusu Tülin Akın’ın katıldığı panelde sürdürülebilir gelecek tartışılacak. Webinar, Ufuk Tarhan’ın sunumuyla “Hibrid Gelecek Nasıl Gelecek?” oturumunun ardından gerçekleşecek Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması ödül töreni ile sona erecek.

Rönesans Holding’in gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşaması için, üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak hedefiyle, bu yıl altıncısını düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasına, toplamda 75 farklı üniversiteden 900 öğrenci, “Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları” temasında hazırladıkları, 585 farklı projeyle katıldı ve sürdürülebilir bir geleceği hayal etti.

Gençlerden, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamasında sürdürülebilir ve sosyal girişimciliği öne çıkaran projeler hazırlamalarının istendiği yarışmanın ödül töreninde ilk 3’e giren projelerle birlikte mansiyon ve özel ödül alan projeler de yer alacak.

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