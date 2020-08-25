Rönesans, dünyanın en büyük 23’üncü müteahhidi

Türkiye’nin uluslararası arenada en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Rönesans’ın 2019 yıl sonu konsolide cirosu 5.4 milyar doları buldu. Bu rakamın daha da artacağı öngörülüyor. Dünyanın 28 farklı ülkesinde faaliyet gösteren Rönesans, Türkiye’ye ve dünyaya değer katmaya devam ediyor.

1993 yılında Rusya St. Petersburg’da kurulan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Holding; ağır sanayi sahaları, altyapı projeleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, devlet binalarının yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ile karma yapılar inşa ediyor. ‘İlk’ ve ‘en’ projelerde imzası olan Rönesans Grubu, uluslararası arenadaki başarısını, dünyada yeni bir enerji hattı açılmasını sağlayan Yamal LNG Üretim Tesisi, dünyanın en uzun demiryolu Gotthard Base Tüneli, Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center, Hollanda’nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel gibi geniş yelpazedeki projeleriyle sürdürüyor.

Sağlıkta ödül aldı

Türkiye’de sağlık yatırımının en önemli oyuncularından Rönesans Sağlık Yatırım’ı da bünyesinde bulunduran grup, Japon Sojitz ortaklığıyla hayata geçirdiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle ENR’nin düzenlediği “Küresel En İyi Projeler” yarışması “Sağlık Hizmetleri” kategorisinde Merit Ödülü’nün de sahibi oldu.