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Spor Ronaldo'yu bozuk para gibi harcadı! Hala konuşuyor...
Spor

Ronaldo'yu bozuk para gibi harcadı! Hala konuşuyor...

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, takımın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktığı için pişman olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 21:01:00 -
Ronaldo'yu bozuk para gibi harcadı! Hala konuşuyor...

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, takımın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktığı için pişman olmadığını söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda yedek bırakılmasının ardından gözler teknik direktör Fernando Santos'a çevrildi.

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, çeyrek finalde Fas'a elenmelerinin ardından eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Santos, Ronaldo hakkında verdiği kararlardan pişmanlık duymadığını dile getirdi:

"Ronaldo'yu yedek bıraktığım için pişman değilim. Bence bu takım İsviçre'ye karşı çok iyi oynayan bir takımdı. Cristiano Ronaldo harika bir oyuncu, ama bu maçtaki kararımdan dolayı üzgün değilim. Dediğim gibi, herhangi bir pişmanlığım yok."

"Maç bittikten sonra Ronaldo'un yanına gittim ve maça dair en çok üzülen kişilerden birinin Ronaldo olduğunu anladım. Tabii ki üzgünüz, ama bu futbolun bir parçası."

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