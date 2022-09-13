Ronaldo'ya yapılan teklif yok artık dedirtti!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euroluk transfer teklifi aldı. Başarılı oyuncunun transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Machester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

United'da adeta 'istenmeyen adam' ilan edilen futbolcu için Suudi Arabistan'dan bir transfer açıklaması geldi.

Cristiano Ronaldo'nun United'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da Chelsea, PSG, Napoli, Bayern Münih gibi kulüplerle adı geçen Ronaldo'ya Arap Yarımadası'ndan teklif var.

"O harika bir rol model"

Konuyla ilgili The Athletic'e bir röportaj veren Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Cristiano Ronaldo'yu transfer etme arzularını açık bir şekilde dile getirdi.

"Ronaldo gibi bir yıldızı Suudi Arabistan'da görmeyi çok isteriz. Böyle bir transfer gerçekleşirse çok olumlu geri dönüşler alacağımızın farkındayız. Herkes için büyük haber değeri de taşır. Çünkü herkes Ronaldo'nun başarılarını ve rekorlarını biliyor. O harika bir rol model. Neden olmasın?"

Haberlere göre; Avrupa takımlarından cezbedici bir teklif almayan Ronaldo için Al-Hilal ve Al-Nassr şartları zorlamaya hazır. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euro kazanacağı bir transfer teklifi aldı. İlk etapta teklifi reddeden Portekizli oyuncu kararını yeniden değerlendiriyor.

"Burada izlemek isterim"

İngiliz basını, Real Madrid tarafından da veto yiyen Ronaldo'nun transferinin mali açıdan çok kolay olmayacağını vurguluyor. Aynı zamanda United'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan futbolcu için çemberin daraldığı belirtiliyor.

Yasser Al-Misehal, Ronaldo'nun maliyeti için ise "Bunun çok pahalı bir anlaşma olacağını biliyorum ancak kulüplerimizin önümüzdeki yıllarda daha yüksek gelir elde edeceğini görebiliyoruz. Premier Lig'den Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan birçok yıldız oyuncu gördük. Cristiano Ronaldo'yu bir oyuncu olarak çok beğeniyorum ve burada izlemek isterim." ifadelerini kullandı.

Sadece 2 kez ilk 11'de oynadı

Suudi Arabistan'da bilindiği üzere transfer dönemi 26 Haziran 2022 tarihi itibarıyla başlamıştı. Ülkede transfer dönemi 17 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

Bu sezon 7 maçta forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yalnızca 2 müsabakaya ilk 11'de başladı ve henüz gol veya asist üretemedi.