Ronaldo'ya öyle bir cevap verdi ki... Yer yerinden oynayacak!

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Al Nassr iddialarını yalanlayan Portekizli süper yıldızın oğlu, tarihi transferin fitilini ateşledi. Bu arada Ronaldo'nun eski hocası Erik ten Hag ise Portekizli yıldızla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda kulüpsüz olan tek oyuncu konumuna düşmüş ve daha sonra Portekizli yıldızın Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olacağı gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Ronaldo'nun yeni takımıyla ilgili çok konuşulacak bir habere imza atarken, bugün de oğlu hakkında çıkan bir resmen transferin ateşini yaktı. Eski hocası da Ronaldo ile ilgili olay sözler söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinden sonra gözler, Portekizli yıldızın hangi takıma gideceğine çevrildi.

Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a transfer olan Ronaldo, geldiği ilk sezonda harika bir performans ortaya koyarken, ikinci sezonda resmen kabusu yaşadı.

Yeni teknik direktör Erik Ten Hag ile kriz yaşayan Portekizli yıldız yedek kulübesine mahkum olmuş ve daha sonra anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Ronaldo, Ten Hag ve United için "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar."

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"Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullnmıştı.

ERIK TEN HAG'DAN RONALDO'YA GÖNDERME

Manchester United Menajeri Erik ten Hag 3-0 kazanılan Nottingham Forrest maçının ardından Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Ten Hag, "Maçta gördüğüm tek şey aç bir takımımız olduğu. Ben sadece geleceğe bakarım. Ronaldo veda etmeyi seçti, artık takımın bir parçası değil. O gitti ve geçmişte kaldı. Şimdi ileriye bakıyoruz ve geleceğe bakıyoruz." sözlerini kullandı.