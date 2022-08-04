  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ronaldo'ya en sonunda bunu da yaptılar!
Spor

Ronaldo'ya en sonunda bunu da yaptılar!

Spor gündeminin ana maddesinde Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı yatıyor. Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimalini işaretleyen dünyaca ünlü site, sosyal medyayı birbirine katmıştı. Bu olayın duyulmasının ardından Galatasaray taraftarı Ronaldo'nun Instagram hesabını adeta ele geçirdi. Ronaldo'nun son fotoğrafına 1 saatte 200 binden fazla yorum atan Galatasaraylı taraftarlar dünyada da konuşulmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 17:20:00 -
Ronaldo'ya en sonunda bunu da yaptılar!

Spor gündeminin ana maddesinde Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı yatıyor. Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimalini işaretleyen dünyaca ünlü site, sosyal medyayı birbirine katmıştı. Bu olayın duyulmasının ardından Galatasaray taraftarı Ronaldo'nun Instagram hesabını adeta ele geçirdi. Ronaldo'nun son fotoğrafına 1 saatte 200 binden fazla yorum atan Galatasaraylı taraftarlar dünyada da konuşulmaya başladı.

Cristiano Ronaldo Galatasaray'a yazıldı! Görenlerin gözlerine inanamadığı olay resmen gerçekleşti. Dünyanın en büyük transfer sitesi, Ronaldo'nun Galatasaray'a gelme ihtimali olmasını yazdı. Bu olayı fark eden Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyayı birbirine kattı.

%38 İHTİMAL VERDİLER

Dünyada en büyük sporcu datasını elinde bulunduran ender sitelerden biri olan Transfermarkt, Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a gitme ihtimaline %38 oran verdi. Bunu fark eden Türk taraftarlar kısa süre içinde sosyal medyada binlerce tweet attı. Türk taraftarların bu kadar yoğun tweet atmasını fark eden İngilizler de durumu görünce büyük bir şok yaşadı.

RONALDO'NUN INSTAGRAM'I NEREDEYSE PATLAYACAK
Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar Ronaldo'nun Instagram adresini yorum bombardımanına tuttu. 1 saat içinde 200 binden fazla yorum atan sarı-kırmızılılar, dünyadaki spor gündemine oturdu.

 

 

Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık
Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık

Ekonomi

Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!
Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Medya

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!
Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Sağlık

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler
Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Kadın - Aile

Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!
Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Kadın - Aile

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''
Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''

Dünya

Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!
Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

Aktüel

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?
Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah.

Reziller
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23