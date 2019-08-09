Ronaldo'ya dolandırıcılık soruşturması açıldı!

Juventus formasıyla yeni sezona bomba gibi hazırlanan Ronaldo'ya bir müjde de tecavüz davasından geldi. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'ten 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer olan Ronaldo yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Yaptığı açıklamalarda futbolu bırakmadan önce bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını almak istediğini söyleyen Portekizli yıldıza bir müjde de tecavüz davasından geldi.



34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti. Ronaldo hakkında yapılan bu iddiaları keskin bir dille reddetmişti .Las Vegas Savcılığı, tecavüz iddiasıyla suçlanan Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.



Güney Kore'de lig karmasının, Juventus ile oynadığı maçta, anlaşma kapsamında en az 45 dakika oynaması beklenen Cristiano Ronaldo'nun forma giymemesi üzerine organizasyonu sağlayan şirkete dolandırıcılık soruşturması kapsamında polis tarafından bir operasyon düzenlendi.