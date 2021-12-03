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Spor Ronaldo'ya büyük şok! Sorgulanabilir
Spor

Ronaldo'ya büyük şok! Sorgulanabilir

Juventus hakkında başlatılan transfer işlemlerinde usulsüzlük ile ilgili soruşturmada, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferinin de yer aldığı öğrenildi. Polisin, Cristiano Ronaldo’yu sorgulayabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 18:31:00 -
Ronaldo'ya büyük şok! Sorgulanabilir

 

 

İtalya Serie A takımlarından Juventus hakkında başlatılan soruşturma genişledi. Tam 62 transfer araştırılırken, sezon başında Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’a transferi de soruşturmaya dahil edildi. 36 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi nedeniyle savcılık, Juventus’un kulüp ofis için arama emri çıkarttı.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) tarafından yürütülen soruşturmada Juventus’un transfer işlemlerinde usulsüzlük yaptığına dair inceleme başlatıldı. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre polis, telefon dinlemelerinde Juventus ile Ronaldo arasında yapılan gizli bir anlaşmayı tespit etti. Koronavirüs pandemisi sırasında ertelenen maaşlar ve Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’a transfer olmadan önce aldığı tazminat ile ilgili bir belge soruşturuluyor. Juventus yöneticileri ile Portekizli yıldız arasında usulsüz bir belge hakkındaki telefon görüşmeleri araştırılıyor.

Söz konusu belgeye henüz ulaşamayan polisin, Cristiano Ronaldo’yu sorgulayabileceği belirtiliyor.

 

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