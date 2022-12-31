Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını görenler inanamadı! Süper Lig karması gibi

Yılan hikayesine dönen Cristiano Ronaldo'nun transfer sürecinde düğüm çözüldü. Portekizli yıldız, Al Nassr'a resmen imza attı. Portekizli yıldızın, aynı formayı terleteceği takım arkadaşları ise dikkat çekti.

Yeni takım arkadaşları çok tanıdık

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2. sırada yer alan Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü hoca Rudi Garcia yapıyor. Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını ise Türk futbolseverler çok yakından tanıyor. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Anderson Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile takım arkadaşı oldu.

Yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

"Aralarına katılmak için can atıyorum"

Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın aralarına katılmak için can atıyorum" sözlerini kullandı.