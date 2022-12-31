Ronaldo'nun Katar'la ilgili sözleri şoke etti! Sana da yazıklar olsun! Bu, şerefsizlik mi?
'Tüm zamanların en iyisi' tartışmasında yer alan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmasının ardından, 37 yaşındaki yıldızın geçmişte emeklilikle ilgili söylediği sözler gündeme geldi.
'Tüm zamanların en iyisi' tartışmasında yer alan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmasının ardından, 37 yaşındaki yıldızın geçmişte emeklilikle ilgili söylediği sözler gündeme geldi.
2015 yılında Britanya'nın ITV televizyonuna konuk olan Ronaldo, kariyerini üst düzey bir kulüpte noktalamak istediğini söylemişti.
Ronaldo bu söyleşide, "Şerefimle emekli olmak istiyorum" demiş ve "ABD, Katar veya Dubai'de oynamak istemediğini" dile getirmişti.