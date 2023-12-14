Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi!

Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Efsanesi olduğu Manchester United'ı bırakarak Al-Nassr'a transfer olması büyük tepki çeken Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla hayranlarını bir kez daha mest etmeyi başardı. Attığı goller ve oyun içindeki hırsıyla dikkat çeken Ronaldo'dan adeta itiraf gibi sözler geldi. Ronaldo'nun tüm dünyayı şaşkına çeviren açıklamaları, futbolseverleri ters köşeye yatırdı.

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış isimlerin başında gelen Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi takımlarla Avrupa'da kazanmadık kupa bırakmayan efsane, Arabistan kararıyla herkesi şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz yıl oynanan Dünya Kupası'nda ülkesiyle istediğini elde edemeyen Ronaldo, dudak uçuklatacak bir maaşla Al-Nassr'a transfer oldu.

İlk sezonunda beklentileri karşılayamasa da ikinci sezonuna fırtına gibi başlayan Portekizli yıldız, bu sezon yine istatistikleri alt üst ediyor.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 22 resmi maçta forma giyen 38 yaşındaki oyuncu, 20 gol ve 10 asistle oynuyor.

Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Ronaldo, Al-Nassr'a transfer süreci hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Al-Nassr'a transfer olduğu dönem hakkında yapılan, "Kariyerinin hatası, pişman olacak" yorumlarına aldırış etmeyen Ronaldo, ters köşe niteliğinde bir ifade kullandı.

38 yaşındaki yıldız "Al-Nassr'a daha önce gelmediğim için büyük bir pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun itiraf gibi sözleri, hayranları tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Portekizli efsane, Suudi Arabistan kariyerinden bir hayli memnun görünüyor. Ronaldo'nun 2015'e kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunuyor.

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