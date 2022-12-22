Ronaldo'nun fotoğrafı olay olacak! Bomba iddia...

Cristiano Ronaldo transferine dair basına sızan fotoğraf tüm dünyada gündeme oturdu. Cristiano Ronaldo'nun söz konusu fotoğrafta Suudi Arabistan'da olduğu ve Al-Nassr ile transfer görüşmesi yapmak üzere Riyad'a gittiği öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı tüm dünyada merak konusu. Manchester United'dan gönderilen Portekizli yıldıza Al-Nassr futbol tarihinin en dolgun sözleşmesini teklif etti. Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun bir karesi gündeme bomba gibi düştü.

Foot Mercato, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da olduğunu iddia ettiği bir kare paylaştı. Söz konusu fotoğrafta Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile transfer görüşmeleri yapmak üzere Riyad'a gittiği belirtildi.

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya senelik 200 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Foot Mercato, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferinin yüksek ihtimal olduğunu yazdı.

Akşam'a göre; Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bir takıma imza atacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı belirsizliğini koruyor. Cristiano Ronaldo'nun adı uzun bir süre Napoli ile de anılmıştı.

Öte yandan Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann, Cristiano Ronaldo'nun kendilerine de önerildiğini belirterek, "Onun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tüm takımlara önerildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.