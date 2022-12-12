Ronaldo'nun boşluğunu dolduracak ismi buldular

Premier Lig ekibi Manchester United'ın, sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo'nun yerine bir transfer yapmak istediği ve bu doğrultuda Benfica'dan Gonçalo Ramos'u listesine eklediği belirtildi.

Dünya Kupası oynanırken Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini fesheden Manchester United, bu boşluğu doldurmak için ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet oyuncusu ile güçlendirmek istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın bu doğrultuda Benfica forması giyen Gonçalo Ramos ile ilgilendiği aktarıldı.

21 yaşındaki futbolcunun Benfica ile sözleşmesinin 2024'e kadar devam ettiği vurgulanırken, kontratında 120 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu belirtildi.

Ramos olmazsa Gakpo

Manchester United'ın Ramos'un yanı sıra listesindeki bir diğer ismin Hollandalı Cody Gakpo oldu belirtildi. Manchester United Menajeri Erik ten Hag da, hücum hattına transfer yapacaklarını doğrulayarak, "Doğru oyuncuyu kadromuza katmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Hollandalı teknik adam Gonçalo Ramos ve Cody Gakpo isimlerinin sorulması üzerine, "Oyuncular için özellikle konuşamam. Asla böyle bir şey yapmam. Oyuncuların kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor ve buna saygı duyuyorum. İyi bir fırsat çıkarsa bundan yararlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.