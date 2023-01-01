Ronaldo'nun adı yetti! Karşılığını almaya başladılar

200 milyon euro ücretle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni kulübüne dünyanın dört bir yanından takipçi kazandırdı. Al Nassr'ın takipçi sayısı Ronaldo transferinden sonra 860 binden 5,8 milyona yükseldi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Ticari gelirlerle birlikte yıllık 200 Milyon Euro'ya yakın para kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı.

Takipçi yağdı

Cristiano Ronaldo'nun transferinden sonra Al Nassr'ın sosyal medya hesaplarına takipçi yağdı. Al Nassr'ın 860 bin olan Instagram takipçi sayısı 5,8 milyona yükseldi. Suudi ekibinin hesabı günde yaklaşık 2,5 milyon yeni takipçi kazanıyor. Aynı zamanda dünya basınında da manşetlerden inmiyorlar.

Transfer rüzgarı sürecek

Al Nassr, Cristiano Ronaldo transferiyle yetinmek istemiyor. Suudi Arabistan ekibinin hedefinde Luka Modrid ve Sergio Ramos da var. İki dünya yıldızının transferi için Cristiano Ronaldo devreye girecek.

Messi ile rakip olacak

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda rakip olamadığı Arjantinli yıldız Lionel Messi ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Messi'nin formasını giydiği Paris Saint Germain, 18 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in futbolcularından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. Bir engel olmaması durumunda Ronaldo ve Messi maçta forma giyecek.