Ronaldo’nun 1.3 milyarlık yeni sarayı

İngiliz gazetelerine göre Ronaldo’nun sarayı Lizbon kıyısında, şehir merkezine 30 mil uzaklıkta ve tam üç yılda tamamlandı. Al-Nassr ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan 40 yaşındaki yıldız, bu tarihten sonra kramponlarını asarak ailesiyle birlikte bu "süper sarayda" yaşamayı planlıyor.

Portekiz emlak tarihinin en yüksek bedelli konutu olma özelliğini taşıyan malikâne, sunduğu teknolojik ve mimari detaylarla dudak uçuklatıyor:

ÖZEL PLAJ, MASAJ ODALARI, ÇOCUK OYUN ALANLARI

Her türlü konforun düşünüldüğü devasa süitler ile cam tünel sayesinde tünelden geçenlerin havuzun içini görebildiği fütüristik tasarımlı dev sarayın altı Ronaldo’nun toplam değeri 12 milyon sterlin olan lüks araç koleksiyonunun tamamını alabilecek kapasitede devasa bir yer altı otoparkına da sahip.

Evin dekorasyonunda altın musluklar ve pahalı İtalyan seramiklerinin yanı sıra, Louis Vuitton tarafından Cristiano ve Georgina çiftine özel olarak tasarlanmış duvar süslemeleri (freskler) yer alıyor.

Malikâne ayrıca akıllı ısıtma sistemleri, spor salonu, spa, kapalı/açık havuzlar, masaj odaları, sinema salonu, geniş çocuk oyun alanları ve aileye özel bir plaj gibi imkanlara sahip.

GOLF SAHASINI SAHİBİ SATMADI

Ronaldo’nun, görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yan taraftaki golf sahasını da satın almak istediği ancak mülk sahibinden ret cevabı aldığı belirtiliyor.

Serveti yaklaşık 1,4 milyar euro olarak tahmin edilen Ronaldo’nun bu yeni yatırımı, küresel emlak imparatorluğunun sadece bir parçası.

Yıldız futbolcunun dünya genelindeki diğer mülkleri ise şöyle:

Lizbon: Şehri 360 derece gören 6 milyon sterlinlik lüks çatı katı.

Madrid (La Finca): 36 odalı, devasa giyinme odaları ve 9 araçlık garajı olan saray.

Torino: Juventus döneminden kalma, asansörlü otoparka sahip lüks villa.

Suudi Arabistan: Denizin ortasında özel bir adada yer alan iki malikâne.

New York (Trump Tower): Kulenin 65. katında, Manhattan manzaralı milyon dolarlık daire.

Madeira: Doğduğu adada yedi katlı dev bir mülk.