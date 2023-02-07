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Spor Ronaldo'dan Türkiye'ye destek!
Spor

Ronaldo'dan Türkiye'ye destek!

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması Türkiye'deki depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 20:41:00 -
Ronaldo'dan Türkiye'ye destek!

İtalya Serie A takımı Atalanta takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacaktır." paylaşımını yaptı.

Merih Demiral, bir başka paylaşımında ise "Şimdi de Juventus futbolcusu Leonardo Bonucci ile konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi" ifadelerini kullandı.

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