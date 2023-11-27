Ronaldo'dan tarihe geçen tavır
Al-Nassr takımı Persepolis maçında Ronaldo'nun yerde kalması nedeniyle penaltı kazandı. Ronaldo bu pozisyonda penaltı olmadığını söyleyerek hekeme itirazda bulundu.
Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Al-Nassr sahasında Persepolis'le karşılaştı.
Mücadele 0-0 berabere devam ederken maçta Fair-Play'lik bir olay yaşandı.
Mane'nin sağ kanattan çevirdiği topla Ronaldo ceza sahasında buluştu. Ronaldo'nun vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu bir kez daha önüne alan Ronaldo rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Bu pozisyonda hakem Al-Nassr lehine penaltı kararı verdi. Penaltı kararı sonrası Ronaldo hakeme itiraz ederek pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.
Bunun üzerine penaltı iptal edildi. Ronaldo'nun bu hareketi her iki takım taraftarları tarafından takdir gördü.
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