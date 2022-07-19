Ronaldo'dan skandal karar! Parayı nereye harcayacağını şaşırdı

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği için takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Dünyaca ünlü futbolcu, bu kez çok farklı bir olayla dünya gündemine damgasını vurdu.

Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, fiziği ile dikkat çeken futbolcular arasında yer alıyor.

Dış görünüşüne oldukça dikkat eden, bunun için özel egzersiz ve diyet programlarıyla çalışan Portekizli yıldızın vücudunda birçok estetik müdahale bulunduğu biliniyordu.

Daha önce yüzüne de çeşitli operasyonlar uygulanan dünyaca ünlü futbolcu için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

İspanyol basınının haberine göre, Cristiano Ronaldo cinsel organına botoks yapıldı.