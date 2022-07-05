  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ronaldo'dan dünya futbolunu karıştıracak hamle!
Spor

Ronaldo'dan dünya futbolunu karıştıracak hamle!

Dünya futbolunda flaş gelişmeler art arda yaşanıyor! İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a geride bıraktığımız sezonun başında transfer olan Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanına katılmadı. Takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan Portekizli yıldızın yeni adresinin Barcelona olacağı öne sürüldü. Yıldız ismin menajeri Jorge Mendes'in görüşme için şehre gittiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 11:16:00 -
Ronaldo'dan dünya futbolunu karıştıracak hamle!

Dünya futbolunda flaş gelişmeler art arda yaşanıyor! İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a geride bıraktığımız sezonun başında transfer olan Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanına katılmadı. Takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan Portekizli yıldızın yeni adresinin Barcelona olacağı öne sürüldü. Yıldız ismin menajeri Jorge Mendes'in görüşme için şehre gittiği öğrenildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın geride bıraktığımız sezonun başında transfer ettiği Cristiano Ronaldo'dan kulübü şoke eden bir hareket geldi. Portekizli yıldızın sezon öncesi ilk antrenmana katılmaması ve transfer olacağı iddia edilen takım, hem Manchester United hem de Real Madrid taraftarlarını kızdırdı.

Manchester United'ın geçtiğimiz sezon kötü bir performans göstermesi ve Şampiyonlar Ligi bileti alamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo için flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; 37 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni adresi Barcelona olacak.

MENAJERİ İSPANYA'DA

Haberde; Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes'in transferin detaylarını görüşmek için Barcelona şehrine gittiği ifade edildi. Mendes'in ayrıca Ruben Neves, Rafa Leao ve Bernardo Silva için de başkan Joan Laporta ile görüşeceği aktarıldı.

Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi sonrasında hem Manchester United hem de Real Madrid taraftarları, sosyal medyada oyuncuya büyük tepki gösterdi. Real Madrid taraftarları, ezeli rakipleriyle adı anılan yıldız isim için "İhanet ediyor" ve "Bunu nasıl yaparsın?" tarzı yorumlarda bulundular.

Manchester United formasıyla geçtiğimiz sezon 38 resmi maça çıkan Ronaldo, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


Zerdeçal: Alzheimer riskini azaltıyor! Günde 1 kaşık yetiyor!
Zerdeçal: Alzheimer riskini azaltıyor! Günde 1 kaşık yetiyor!

Kadın - Aile

Zerdeçal: Alzheimer riskini azaltıyor! Günde 1 kaşık yetiyor!

Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?
Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?

Zerdeçal: Günde 1 kaşık tüketmek yetiyor! Zerdeçalın faydaları
Zerdeçal: Günde 1 kaşık tüketmek yetiyor! Zerdeçalın faydaları

Kadın - Aile

Zerdeçal: Günde 1 kaşık tüketmek yetiyor! Zerdeçalın faydaları

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!
Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Evde Izgara köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Yumuşacık köfte tarifi ister dondur ister hemen pişir!
Evde Izgara köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Yumuşacık köfte tarifi ister dondur ister hemen pişir!

Kadın - Aile

Evde Izgara köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Yumuşacık köfte tarifi ister dondur ister hemen pişir!

Çikolata ve çilekli milkshake tarifi! Yaz aylarının serinleten popüler ve leziz milkshake tarifleri
Çikolata ve çilekli milkshake tarifi! Yaz aylarının serinleten popüler ve leziz milkshake tarifleri

Kadın - Aile

Çikolata ve çilekli milkshake tarifi! Yaz aylarının serinleten popüler ve leziz milkshake tarifleri

Bilimsel olarak kanıtlandı: Bu besinler beyni küçültüyor, beyni zehirliyor!
Bilimsel olarak kanıtlandı: Bu besinler beyni küçültüyor, beyni zehirliyor!

Sağlık

Bilimsel olarak kanıtlandı: Bu besinler beyni küçültüyor, beyni zehirliyor!

Etimek tatlısı nasıl yapılır? Şipşak hazır etimek tatlısı tarifleri
Etimek tatlısı nasıl yapılır? Şipşak hazır etimek tatlısı tarifleri

Kadın - Aile

Etimek tatlısı nasıl yapılır? Şipşak hazır etimek tatlısı tarifleri

Uyku apnesi trafik kazası riskini beş katına çıkarıyor! Sürekli yorgunluk ve uyku hali varsa dikkat
Uyku apnesi trafik kazası riskini beş katına çıkarıyor! Sürekli yorgunluk ve uyku hali varsa dikkat

Sağlık

Uyku apnesi trafik kazası riskini beş katına çıkarıyor! Sürekli yorgunluk ve uyku hali varsa dikkat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

peter

zor durum.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23