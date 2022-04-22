Ronaldo, yine çoğu Müslümanın yapamadığını yaptı

Pazartesi günü, yeni doğan ikiz bebeklerinden erkek olanının hayatını kaybettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan kız çocuklarının fotoğrafını ilk kez paylaştı.

37 yaşındaki Portekizli yıldız, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Evim evim, güzel evim. Gio ve bebeğimiz sonunda bizimle birlikte. Herkese tüm nazik sözleri ve jestleri için teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için çok önemli ve ailemize duyduğunuz sevgi ve saygıyı hepimiz hissettik. Şimdi bize verilenler için minnettar olma zamanı." ifadelerini kullandı.