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Gündem Ronaldo, yine çoğu Müslümanın yapamadığını yaptı
Gündem

Ronaldo, yine çoğu Müslümanın yapamadığını yaptı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, ikiz bebeklerinden erkek olanın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Üzücü haberin ardından Portekizli, ilk kez yeni bir fotoğraf paylaşarak şükrünü gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 14:36:00 - 2022-04-22 14:37:54
Ronaldo, yine çoğu Müslümanın yapamadığını yaptı

Pazartesi günü, yeni doğan ikiz bebeklerinden erkek olanının hayatını kaybettiğini açıklayan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan kız çocuklarının fotoğrafını ilk kez paylaştı.

37 yaşındaki Portekizli yıldız, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Evim evim, güzel evim. Gio ve bebeğimiz sonunda bizimle birlikte. Herkese tüm nazik sözleri ve jestleri için teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için çok önemli ve ailemize duyduğunuz sevgi ve saygıyı hepimiz hissettik. Şimdi bize verilenler için minnettar olma zamanı." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

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