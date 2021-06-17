Ronaldo ve Pogba'dan sonra bir tepki de Locatelli'den!
Futbolcuların sponsorluk şirketlerine tepkisi Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vurmaya devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba'dan sonra bu kez Manuel Locatelli benzer bir harekete imza attı.
Cristiano Ronaldo geçtiğimiz gün basın toplantısı sırasında önünde duran Coca Cola şişelerini kaldırarak "su için" çağrısı yapmıştı. Ronaldo'nun ardından benzer bir harekette Locatelli'den geldi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yıldız futbolcular, basın toplantısı sırasında önlerindeki masaya konulan, turnuvanın da sponsorları arasında yer alan sağlığa zararlı içeceklere tepki göstermeye devam ediyor.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, basın toplantısında 'Su için' diyerek masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı. Ardından Fransa Milli Takımı'nın Müslüman futbolcusu Paul Pogba da masadaki alkollü içecek şişesini kamera önünden çekmişti.
Son olarak İtalyan futbolcu Manuel Locatelli de benzer bir harekete imza attı. İtalya'nın İsviçre'yi 3-0 yendiği maçta attığı iki golle yıldızlaşan Locatelli, basın toplantısında önünde yer alan kola şişelerini kenara aldı ve önüne su şişesini koydu.
Ronaldo'nun Coca-Cola şişelerini kaldırmasının ardından meşrubat devinin piyasa değerinin 4 milyar dolar düştüğü bildirilmişti.
Yeni Şafak