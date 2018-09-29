Ronaldo: Tüm zamanların en iyisi benim!

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, geçen hafta verilen The Best ödülleri hakkında suskunluğunu bozdu.

Modric'in Ballon d'Or'u alması hakkında kısa bir açıklama yapan Ronaldo, "Modric'i aldığı ödülden ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Bazen kaybedersin..."

Muhammed Salah'ın Puskas'ı kazanmasını değerlendiren Portekizli yıldız, "Açıkçası benim golüm daha iyiydi. Hayat böyle işte. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Son 15 yılda seviye korudum ve yaptığım şeylerden memnunum" dedi.

Ronaldo sözlerine, "Torino'yu seviyorum. Güzel bir şehir. Bana destek olarak herkese teşekkür ederim. Bana destek olmaya devam edin çünkü hedefim her zaman bir numara olmaktır."

"Tüm zamanların en iyisi..."

"Tüm zamanların en iyi futbolcusu kim?" sorusunu yanıtlayan Cristiano Ronaldo gülerek "Tabii ki ben" dedi.

Kaynak: Sporx