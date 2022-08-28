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Spor Ronaldo tekrar İtalya'ya mı dönüyor?
Spor

Ronaldo tekrar İtalya'ya mı dönüyor?

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ortalığı ayağa kaldıracan bir iddiada bulundu. Manchester United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo için transfer dedikodusu ortaya atan gazete, İtalya'da gündem olmuş durumda. Manchester United'dan ayrılması artık kesin olan Ronaldo'nun yeni adresi ise hayranlarını şoke edecek cinsten!

Yeniakit Publisher
2022-08-28 20:50:00 - 2022-08-28 20:52:23
Ronaldo tekrar İtalya'ya mı dönüyor?

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ortalığı ayağa kaldıracan bir iddiada bulundu. Manchester United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo için transfer dedikodusu ortaya atan gazete, İtalya'da gündem olmuş durumda. Manchester United'dan ayrılması artık kesin olan Ronaldo'nun yeni adresi ise hayranlarını şoke edecek cinsten!

Manchester United macerasının yavaş yavaş sonuna yaklaşan daha önce de İtalyan devi Juventus'ta oynayan Cristiano Ronaldo için yeni takım önerileri medyada çalkalanmaya başlandı. İtalya'nın en önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ortalığı kasıp kavuracak cinsten bir iddia ortaya attı.

Napoli'den ayrılarak Galatasaray'a imza atan Mertens'in boşluğunu doldurmayı planlayan İtalyan kulübü Napoli, Ronaldo'nun menajeri ile görüştü. Cristiano Ronaldo da, Napoli'de oynamayı kabul etti. Bu olayın ardından La Gazzetta dello Sport, Ronaldo ile Napoli flörtünün çok yakın zamanda mutlu sonla biteceğini yazdı.

Cristiano Ronaldo hayranları ise bu olayın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Manchester United'dan daha küçük bir takıma imza atacak olması Ronaldo hayranlarını derinden yaraladı. İlerleyen yaşı da göz önüne alındığında bu transferin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

 

 


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