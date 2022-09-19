Ronaldo teklifi kabul etti.. İşte yeni takımı!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koydu. Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi. Bu teklifi öncelikle reddeden Ronaldo, Avrupa'nın diğer kulüplerine haber yolladı. İstediği teklifi Avrupa'da bulamayan yıldız oyuncu rotasını Suudi Arabistan'a kırdı.

Cristiano Ronaldı için ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Suudi Arabistan'dan 243 milyon Euro'luk transfer teklifi aldığı iddia edilen Ronaldo'nun bu teklifi elinin tersiyle ittiği ifade edilmişti. Fakat gelen son haberler tam tersi yönünde...

243 MİLYON EURO TEKLİF

Ronaldo için Al-Hilal ve Al-Nassr'ın şartları zorladığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro gibi bir ücret kazanacağı teklifi düşünmeye başlayan Ronaldo'nun devre arasında Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor denilmişti. Ronaldo'nun Arabistan'dan gelen teklifi elinin tersiyle ettiği aktarılmış ve kariyerine Avrupa'da devam edeceği iddia edilmişti. Ronaldo kararını değiştirdi.

PARAYI KABUL ETME KARARI ALDI

Ronaldo, Avrupa'nın dev kulüpleriyle yaptığı ön görüşmede sonuç alamadı. Bu olayın ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etme kararı aldı. Ronaldo'nun devre arasında transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.



