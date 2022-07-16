Ronaldo Suudi Arabistan kararını duyurdu! Böyle bir teklif dünya tarihinde yok

Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılması gündemde yer alan Cristiano Ronaldo'da flaş bir gelişme yaşandı.

ESPN'de yer alan habere göre İsmi bilinmeyen bir Suudi Arabistan kulübü, Cristiano Ronaldo için Manchester United'a 30 milyon Euro'luk bir teklifte bulunurken, Portekizli yıldıza ise iki sezon için 275 milyon Euro'luk astronomik bir sözleşme teklifinde bulundu.

Ancak Cristiano Ronaldo, kendisini dünyanın en çok kazanan futbolcusu yapabilecek olan teklifi geri çevirmeye hazırlanıyor.

Hedefi kupalar kazanmak

Manchester United ile bir yıl daha kontratı bulunan 37 yaşındaki yıldız futbolcunun takımda mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği haberleri gündeme gelmişti. İddialara göre Ronaldo gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemk ve kariyerinin bu aşamasında rekabetçi bir ligde kupalar için mücadele etmek istiyor.

Manchester United ayrılığa sıcak bakmıyor

Kırmızı Şeytanlar ise Portekizli yıldızın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Teknik dirtektör Erik ten Hag, geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun gelecek sezon için planlarının bir parçası olduğunu belirterek düşüncesini ortaya koymuştu.

Antrenmanlara çıkmadı

Yıldız futbolcu aynı zamanda takımının sezon öncesi antrenmanlarında ailevi sebepler ile katılmadı. Ayrıca İngiliz ekibinin Tayland ve Avustralya kamplarının da kadrosunda yer almadı.

Avrupa devleri peşinde

Ayrılık haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Ronaldo'nun ismi Bayern Münih, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa devleri ile anılmıştı.