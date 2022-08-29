Ronaldo, şimdi de Portekiz'i katıp karıştırdı!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun adı, son dönemde takımdan ayrılacağına dair iddialara karışmıştı. İngiliz kulübünde mutsuz olduğu ve kendisine yeni bir takım baktığı öne sürülen Ronaldo, bu kez de Portekiz'de gündem oldu. Yıldız oyuncunun, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından yaşamını sürdürmek istediği Portekiz'de yaptırmak istediği konağın inşa planlamasında problem çıktı.

Geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Manchester United'da iyi bir performans gösterse de takımının kötü grafiği sonrasında kulüpten ayrılmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir ekipte mücadele etmeyi hedeflediği iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun adı, futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM RONALDO

Manchester United'daki geleceği hala belirsizliğini koruyan yıldız futbolcu, bu kez de Portekiz'de gündem oldu.

FUTBOL HAYATI SONRASINDA...

The Sun'ın haberine göre; Ronaldo, aktif futbolculuk kariyerine noktayı koyduktan sonra ülkesi Portekiz'de yaşayacak. Hayatını burada sürdürmek için Lizbon'da yer alan Quinta da Marinha'da bir konak inşa ettirmek isteyen dünyaca ünlü yıldızın planlamasında problem çıktı.

Haberde; Ronaldo'nun inşa etmek istediği konağın bulunduğu bölgede bir golf kulübünün yer aldığı ve inşaatın başlamasına engel olduğu ifade edildi.

Cristiano Ronaldo'nun gol kulübünü satın almak için görüşmelerde bulunduğu ve oldukça yüksek bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

Dünya futboluna damgasını vurmuş olan ismin, golf kulübünü satın aldıktan sonra yıkarak istediği konağın inşaatına başlayacağı aktarıldı.



