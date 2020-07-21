Ronaldo rekorlara doymuyor!
İtalya Serie A'nın 34. haftanın kapanış maçında lider Juventus kendi sahasında Lazio'yu 2-1 mağlup etti. Yıldız futbolcu Ronaldo attığı 2 golle bir rekora daha imza attı.
İlk 45 dakikasında gol sesi çıkmayan mücadelede ikinci yarısına yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo damga vurdu. Portekizli yıldız 51 ve 54. dakikada attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi.
3 büyük ligde de 50 gol atan ilk futbolcu
İtalya'da 61 maçta 50 gole ulaşarak bunu başaran en hızlı futbolcu olan Cristiano Ronaldo, aynı zamanda Premier Lig, La Liga ve Serie A'da 50 gol birden atan ilk oyuncu olmayı başardı.
83. dakikada Lazio'nun tek sayısını penaltıdan kaydeden Giro Immobile ise Serie A'da 30 gole ulaştı.
3 hafta sonra galip gelen Juventus, üst üste 9. şampiyonluk için bir adım daha atarken, ikincilik yarışı veren Lazio son 5 haftada 1 puan toplayabildi.
Siyah-beyazlı takımda milli futbolcu Merih Demiral yedekler arasında yer aldı.