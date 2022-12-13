İngiliz devi Manchester United'dan ayrılmasının ardından hangi takıma transfer olacağı merak edilen Ronaldo'nun yeni takımının eski takımı Real Madrid olduğu hakkında iddialar var. Peki, Ronaldo Real Madrid'e mi gidecek? Ronaldo Real Madrid'e mi gidiyor? Ronaldo hangi takıma gidiyor? İşte tüm merak edilenler...

Dünyanın en zengin futbol takımı olan Real Madrid'de Benzema'nın sakatlığı üzerine gözler bonservisi olmayan Ronaldo'ya çevrildi.

Ronaldo'nun menajeri olan Jorge Mendes ile Real Madrid'in görüşmeler yaptığı ve Ronaldo'nun eski takımına döneceği yönünde iddialar var. Henüz resmi bir açıklama, görüşme kaydedilmedi.