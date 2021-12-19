Ronaldo, Manchester United'dan ayrılıyor mu?

Premier Lig devi Manchester United sezon başında Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak ses getirmişti.

Juventus kariyerinin ardından İtalyan ekibinden ayrılan Ronaldo, 12 yıl sonra Manchester United'a geri döndü ve yeniden Old Trafford çimlerine ayak bastı. Ancak Kırmızı Şeytanlar'daki değişim, Ronaldo için ayrılık kapılarını açabilir.

Football Insider'ın iddiasına göre, Ralf Rangnick'in Manchester United'ın başına geçmesiyle oyun da değişti. Ralf Rangnick'in oynatmayı hedeflediği yüksek tempolu ve baskılı futbola Ronaldo'nun ayak uydurup uyduramayacağı konuşulurken yıldız futbolcunun bu bağlamda takımdan ayrılma ihtimali olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Cristiano Ronaldo, Ocak ayında Manchester United'dan ayrılabilir. Portekizli yıldızın bir başka eski kulübü Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor.

36 yaşındaki futbolcu sezon başında katıldığı Manchester United'da şu ana kadar performansıyla takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.

Premier Lig'de 13 maça çıkan Ronaldo attığı 7 golün yanı sıra 2 de asist yaptı ve toplam 9 gole direkt katkıda bulundu.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 5 maça çıkan Ronaldo bu turnuvada ise takımı adına 6 gole imza attı.

Cristiano Ronaldo'nun 2023 yazına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunuyor.