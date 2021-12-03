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Spor Ronaldo kendi rekorunu kırmayı başardı
Spor

Ronaldo kendi rekorunu kırmayı başardı

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-2 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra 3 puanı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 01:39:00 -
Ronaldo kendi rekorunu kırmayı başardı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

Kırmızı Şeytanlar'a üç puanı getiren golleri 44'te Bruno Fernandes ile 52 ve 70'te (pen.) Cristiano Ronaldo kaydetti.

Arsenal'in golleri ise 13'te Emiel Smith Rowe ile 54'te Martin Ödegaard'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester United, Arsenal karşısında Ocak 2019'dan beri ilk galibiyetini aldı.

Ronaldo 801. golünü kaydetti

Cristiano Ronaldo kariyerindeki 800 ve 801. golleri Arsenal'e attı!

Manchester United bu sonuçla puanını 21'e çıkarırken, Arsenal 23 puanda kaldı.

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