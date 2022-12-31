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Spor Ronaldo imzayı attı! Peki ne kadar kazanacak? İşte yeni kulübü..
Spor

Ronaldo imzayı attı! Peki ne kadar kazanacak? İşte yeni kulübü..

Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 01:00:00 - 2022-12-31 01:08:21
Ronaldo imzayı attı! Peki ne kadar kazanacak? İşte yeni kulübü..

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr "Dünyanın en büyük sporcusu Al Nassr için resmen imzaladı" ifadeleri ile Cristiano Ronaldo ile 2.5 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Manchester United'da özellikle teknik direktör Erik Ten Hag'la yaşadığı sorunlar nedeniyle efsanesi olduğu Kırmızı Şeytanlar'da bekleneni veremeyen, Tottenham maçında stadyumu erken terk etmek gibi tavırlarla gündeme gelen Ronaldo imzayı attı.

Ne kadar kazanacak?

Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşan Ronaldo'nun ne kadar kazanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre ise Ronaldo'nun ticari anlaşmalar da dahil olmak üzere yılda yaklaşık 200 milyon Euro kazanacağı tahmin ediliyor.

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