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Spor Ronaldo hakkında olay iddia
Spor

Ronaldo hakkında olay iddia

Yeniakit Publisher
2023-04-11 23:40:00 -
Ronaldo hakkında olay iddia

Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Rudi Garcia'nın tutumlarını yönetime şikayet etmesinin ardından Al Nassr, Rudi Garcia'nın işine son verdi.

Mirror'daki habere göre; Al Nassr, Rudi Garcia'yı görevden aldı. Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Rudi Garcia'nın tutumlarını yönetime şikayet etmesinin ardından Fransız hocanın bileti kesildi.

Takımı eleştirdi

Al-Feiha ile golsüz berabere kalan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun maç sonundaki tavırları gündem olmuştu. Rudi Garcia da karşılaşmanın ardından "Seviyeden ve oyuncularımın performansından memnun değilim. Bu şekilde olmaz" açıklamasını yapmıştı.

Şikayet etti

Garcia ile tartışan Ronaldo'nun şikayeti üzerine teknik direktörün görevden alındığı iddiası bir anda gündemi salladı. Al-Nassr'dan resmi açıklama bekleniyor.

Rudi Garcia, Ronaldo'nun transferinden önce "Ben aslında Messi'yi istemiştim. Hazır Katar'a da gelmişken ama olmadı" şeklinde esprili bir açıklama yapmıştı. Ronaldo ve Garcia ilişkisi bu sayede kötü başlamıştı.
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