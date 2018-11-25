THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ronaldo atıyor Juventus kazanıyor!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus kendi sahasında SPAL'ı konuk etti. Ev sahibi Juventus karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

25 Kasım 2018 Pazar 02:22
Ronaldo atıyor Juventus kazanıyor!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile SPAL karşı karşıya geldi. Allianz Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus, 29. dakikada Miralem Pjanic'in asisti ve Cristiano Ronaldo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıyı da baskılı oynayan Juventus, 60. dakikada Mario Mandzukic'in takip golüyle farkı artırdı.

Bu maçın ardından Juventus, puanını 37'ye yükseltti ve en takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 9'a çıkardı. SPAL ise 13 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta Artemio Franchi'de Fiorentina'nın konuğu olacak. SPAL ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 02:22
  1. Juventus
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Ronaldo
  4. SPAL
  5. İtalya Serie A
  6. Mario Mandzukic

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Dilmen: Bütün olumsuzluklara rağmen Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş...
    1. Rıdvan Dilmen: Bütün olumsuzluklara..
    2. Ertelenen olaylı River Plate - Boca..
    3. Cenk Tosun'lu Everton kazanmayı bildi!..
    4. Ronaldo atıyor Juventus kazanıyor!
    5. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    6. Ryan Babel'den sitem: Ben Messi değilim
    7. 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu!
    8. Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı..
    9. Futbol: Barcelona, Madrid..
    10. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu
    11. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan..
    12. Boris Johnson'dan Brexit sorununa..
    13. "Bin Selman'ın ziyareti Cezayir'in..
    14. Süper Lig'e damga vuran maç!
    15. TCDD'ye vagon üreten firma konkordato..
    16. Dev maç öncesi olaylar çıktı! Takım..
    17. İsveç'te İncesaz grubu konser verdi
    18. Hamas heyetinin Mısır temasları sona..
    19. Almanya'da “Avrupa Bilal'ini arıyor”..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Kasım 2018
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarını açıklıyor
    Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarını açıklıyor