Ronaldo atıyor Juventus kazanıyor!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile SPAL karşı karşıya geldi. Allianz Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus, 29. dakikada Miralem Pjanic'in asisti ve Cristiano Ronaldo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıyı da baskılı oynayan Juventus, 60. dakikada Mario Mandzukic'in takip golüyle farkı artırdı.

Bu maçın ardından Juventus, puanını 37'ye yükseltti ve en takipçisi Napoli ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 9'a çıkardı. SPAL ise 13 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta Artemio Franchi'de Fiorentina'nın konuğu olacak. SPAL ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.