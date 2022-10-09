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Spor Ronaldo 700. golünü attı
Spor

Ronaldo 700. golünü attı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yenerken, Cristiano Ronaldo, kariyerinde 700. golünü ağlara gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 23:57:00 -
Ronaldo 700. golünü attı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi.

Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.

Maçı 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.

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