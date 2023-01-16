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Dünya Romeo and Juliet'e 500 milyon dolarlık tazminat şoku! Film sektöründe panik havası...
Dünya

Romeo and Juliet'e 500 milyon dolarlık tazminat şoku! Film sektöründe panik havası...

İngiliz yazar William Shakespeare'in kaleme aldığı Romeo and Juliet'in, Franco Zeffirelli tarafından sinemaya uyarlanan versiyonunda rol alan Olivia Hussey ve Leonard Whiting film şirketine, "Çocuk yaşta gayr-i ahlaki sahnelerde oynamak" gerekçesi ile 500 milyon dolarlık tazminat davası açıldı. Emsal niteliğindeki dava, bugüne kadar 18 yaşın altındaki kız ve erkek çocuklarına gayr-i ahlaki sahneler oynatan film sektöründe panik ve korkuya sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 02:13:00 -
Romeo and Juliet'e 500 milyon dolarlık tazminat şoku! Film sektöründe panik havası...

İngiliz yazar William Shakespeare'in iki düşman ailenin çocukları arasındaki gayr-i meşru ilişkiyi anlattığı "Romeo and Juliet", defalarca sinemaya uyarlanan yapımlarından birisini de 1968 yılında Franco Zeffirelli çekti.

Filmin başrol oyuncuları Olivia Hussey ile Leonard Whiting oynadıkları filmi çeken Paramount'a 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Dayatmayla oynadıklarını söylediler

Film çekilirken 16 ve 17 yaşlarında olan Hussey ve Whiting, filmdeki gayr-i ahlaki sahnelerde istekleri dışında Zeffirelli ile film şirketinin dayatması ile oynatıldığını belirtti.

Hussey ve Whiting'in açtığı davanın sonucunun ne olacağı merakla beklenirken, bugüne kadar reşit olmayan kız ve erkek çocuklarını gayr-i ahlaki sahnelerde oynatan film sektörünü korku ve panik havası sardı.

Hussey ve Whiting'in açtığı davanın, çekilmiş binlerce filmde rol alan on binlerce 18 yaş altındaki oyuncuya emsal olması bekleniyor.

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