Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Tarihi dizileri takip edenler ise konuları, karakterleri mercek altına alıyor. Peki, Romen Diyojen gerçekte yaşamış mı?

Romen Diyojen kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Romen Diyojen'i kim oynuyor?

Zeki, stratejist ve çok iyi bir savaşçı olan Romen Diyojen soylu bir aileye mensup değildir. Tüm çabasıyla soyluların sahip olduğu makamlara ulaşmaya çalışır. Amacı yükselerek bir gün imparator olmaktır!

Romanos Diogenis, Bizans devleti içinde çok iyi tanınmış ve yüksek siyasal gücü olan Kapadokyalı Diogenii ailesinin mensubudur ve babasının adı Konstantinos Diogenis'dir. Romanos Diogenis, Bizans ordusunda yüksek rütbelere yükselmiş ve 1067 yılında Bizans İmparatoru X. Konstantinos Dukas'ın oğullarını imparatorluk tahtından indirmek için hazırladığı bir komplo nedeni ile idama mahkûm edilmiştir. İdam infazını hapiste beklerken Bizans'ta gerçek iktidar sahibi olan taht naibi Eudokia'nın ilgisini çekmiş ve onun huzuruna çağrılmıştır. Eudokia, ondan çok etkilenip ve onu affederek 1 Ocak 1068 tarihinde onunla evlenmiştir. Bu evlilikle IV. Romanos Diogenis olarak, VII Mikhail ile beraber ortak İmparator olmuştur.

Alparslan Büyük Selçuklu dizinide Romen Diyojen rolünü Sarp Levendoğlu oynuyor.