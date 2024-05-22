Roma’ya “tarifeli uçakla” gittik yalanı ifşa oldu. Koca Boeing’i 45 gazeteci için uçurtmuşlar!
İmamoğlu’nun tartışmalı Roma seferinin yankıları sürüyor. Roma’ya tarifeli uçak ile gittiğini iddia etmişlerdi. Oysa gerçek farklı çıktı. THY Basın müşaviri “Roma’ya Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsil edilmiştir.” Diyerek ‘Roma’ya “tarifeli uçakla” gittik yalanını ifşa etti.
THY Basın Müşaviri Üstün'den "İBB'ye uçak kiralama" açıklaması şöyle;
“Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir"
"Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir"
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir grup gazeteciyle düzenlediği İtalya gezisinin uçak kiralama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yollarına gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
Medya
İmamoğlu'nun "candaş" gazetecilerle lüks Roma seferi olay olmuştu! Gaffar Yakınca, "Kimse kusura bakmasın" diyerek bombaladı