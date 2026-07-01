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Dünya Romanya’da şiddetli fırtına can aldı
Dünya

Romanya’da şiddetli fırtına can aldı

Yeniakit Publisher
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Romanya’da başkent Bükreş başta olmak üzere 20 şehirde etkili olan şiddetli fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.

Romanya, şiddetli fırtınaya teslim oldu. Başkent Bükreş olmak üzere 20 şehirde etkili olan şiddetli fırtınada üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

Acil durum yetkililerine göre; 60 kasaba ve köyde ev ve araçlar hasar gördü ve metro istasyonlarını su bastı. Yalnızca Bükreş’te yaklaşık 2 bin yardım çağrısı alındı.

Polis ve itfaiye ekipleri birçok ilde görevlendirilirken, su altında kalan evler tahliye edildi ve kapanan yollar açıldı.

Romanya'da pazartesi ve salı günleri bazı bölgelerde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkmıştı.

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