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Romanya’da hükümet karşıtı protesto

Romanya’nın başkenti Bükreş’te on binlerce kişi iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi (PSD) hükümetine karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:46
Romanya’da hükümet karşıtı protesto

Romanya’nın başkenti Bükreş’te on binlerce kişi iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi (PSD) hükümetine karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş tam bir yıl önce polisin orantısız güç kullandığı protesto eyleminin yıl dönümünde yapıldı.


Protesto gösterisi, yurt dışında çalışan Rumenler tarafından düzenlendi. Maddi yardımlarla desteklendi. Yolsuzluk, zayıf kamu yönetimi ve iktidarda bulunan koalisyonunun yargıyı zayıflatma girişimleri protesto edildi. Protestocular ülkelerinin Avrupa Birliği’nin en yozlaşmış ülkesi olduğunu iddia etti. Romanya’nın güneyinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunu üç kez 112 acil durum numarasını aramasına rağmen polisin 19 saat sonra olay yerine gidip, kızın cesedini bulması da protestocuların sayısının artmasına neden oldu.


Hem yurt dışından hem de ülke içinden tahmini 25 binden fazla kişi Başkent Bükreş’te Romanya ve Avrupa Birliği bayraklarını sallayarak, hükümetin ve Bakanlar Kurulu’nun istifasını talep etti. Ayrıca Braşov, Cluj, Köstence, Iasi ve diğer büyük şehirlerde de "Geçen yaz ne yaptığınızı unutmadık", "Sizi izliyoruz" ve "Romanya’yı Sıfırlama" gibi sloganlar atan göstericiler protesto eylemleri düzenledi.


Geçen yıl yapılan gösteride polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz kullanarak, 400’den fazla kişi tıbbi yardım istemek zorunda kalmıştı. Savcılar, protesto eylemlerinde yaşananlarla ilgili polis içinde soruşturma başlatmış, ancak dava bir yıl geçmeden çözülmeden kapatılmıştı.


Dünya Bankası verilerine göre ortalama 3 ila 5 milyon Romen vatandaşı yurt dışında çalışıyor. AB’ye katıldığı 2007’den bu yana Romanya’dan 3,4 milyon insan daha iyi yaşam şartları için ayrıldı. Bu rakam savaşın yıktığı Suriye’den ayrılan mültecilerden sonra dünya sıralamasında ikinci basamakta. Dünya Bankası, Rumen nüfusunun en az dörtte birinin en basit ihtiyaçlarını bile karşılama konusunda diğer AB üyesi ülkelerden daha geride olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:46
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