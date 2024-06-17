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Spor Romanya, Ukrayna'ya fırsat tanımadı
Spor

Romanya, Ukrayna'ya fırsat tanımadı

Yeniakit Publisher
2024-06-17 19:51:00 -
Romanya, Ukrayna'ya fırsat tanımadı

Romanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ilk maçında Ukrayna'yı 3-0'lık skorla yendi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nun ilk maçında Romanya ile Ukrayna kozlarını paylaştı. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı 3-0 Romanya kazandı.

AÇILIŞI STANCIU YAPTI

Lunin'in kısa kalan pasında Dennis Man'ın ceza sahasına çıkardığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Nicaloa Stanciu, topu ağlara gönderdi ve 29. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının skorunu belirledi.

FARK 2'YE ÇIKTI

Romanya, ceza sahası dışından bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. Razvan Marin, karşılaşmanın 53. dakikasında ceza sahası yayından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SONUCU DRAGUŞ BELİRLEDİ

Sağ köşeden paslaşarak kullanılan kornerde Dennis Man'ın taşıdığı topu ağlara gönderen Denis Draguş, skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

DENNIS MAN'DAN BİR İLK

Ukrayna karşısında iki gol pası veren Dennis Man, Gheorghe Hagi'den (1994 Dünya Kupası vs Kolombiya) bu yana Romanya formasıyla bir büyük turnuva maçında iki asist yapan ilk oyuncu oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nun ilk maçında Romanya ile Ukrayna kozlarını paylaştı. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı 3-0 Romanya kazandı.

AÇILIŞI STANCIU YAPTI

Lunin'in kısa kalan pasında Dennis Man'ın ceza sahasına çıkardığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Nicaloa Stanciu, topu ağlara gönderdi ve 29. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının skorunu belirledi.

FARK 2'YE ÇIKTI

Romanya, ceza sahası dışından bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. Razvan Marin, karşılaşmanın 53. dakikasında ceza sahası yayından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

SONUCU DRAGUŞ BELİRLEDİ

Sağ köşeden paslaşarak kullanılan kornerde Dennis Man'ın taşıdığı topu ağlara gönderen Denis Draguş, skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

DENNIS MAN'DAN BİR İLK

Ukrayna karşısında iki gol pası veren Dennis Man, Gheorghe Hagi'den (1994 Dünya Kupası vs Kolombiya) bu yana Romanya formasıyla bir büyük turnuva maçında iki asist yapan ilk oyuncu oldu.

CICALDAU SÜRE ALMADI, NITA VE DRAGUŞ 11'DE BAŞLADI

Romanya'da Galatasaraylı futbolcu Alexandru Cicaldau, müsabakada süre alamadı. Bunun yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın kalecisi Florin Nita ve geçen sezon kiralık olarak forma giyen Denis Draguş, Ukrayna karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Nita 90 dakika Romanya kalesini koruyarak rakibe gol izni vermezken, 75 dakika sahada kalan Draguş ise takımının 3. golünü kaydetti.

E GRUBUNDA İKİNCİ MAÇLAR

EURO 2024 E Grubu ilk maçında Ukrayna'yı farklı mağlup eden Romanya, 22 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya ağır bir mağlubiyetle başlayan Ukrayna ise 21 Haziran Cuma günü saat 16.00'da Slovakya ile kozlarını paylaşacak.

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