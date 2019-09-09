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Romanya, Maltepe Tiyatro Festivali'ne Tuncer Cücenoğlu oyunuyla katılacak

Cücenoğlu'nun, dünyada ve Türkiye'de 60'ın üzerinde şehirde sahnelenen oyunu "Çığ", Romanya Queen Mary Tiyatrosu tarafından Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali'nde tiyatroseverlerle buluşacak

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
Romanya, Maltepe Tiyatro Festivali'ne Tuncer Cücenoğlu oyunuyla katılacak

İSTANBUL (AA) - Romanya Queen Mary Tiyatrosu, Tuncer Cücenoğlu’nun "Çığ" oyunuyla 2. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali'nde yer alacak.

Cücenoğlu'nun dünyada ve Türkiye'de 60'ın üzerinde şehirde sahnelenen oyunu "Çığ", Petru Vutcarau'nun rejisiyle tiyatroseverlerle buluşacak.

Türkçe üst yazı kullanılacak oyun, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 14 Eylül'de sahnelenecek.

Maltepe Belediyesince 11-15 Eylül'de düzenlenecek festivalde ayrıca, 18 Temmuz'da hayatını kaybeden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu adına özel bir ödül de verilerek ve sanatçının 50. yılı kutlanacak.

Festivalde, 21 yetişkin oyunu ve minik tiyatroseverler için 10 farklı oyunun gösteriminin yanı sıra tiyatronun usta isimlerinin katılacağı söyleşiler, konserler, stand-up ve dans gösterileri de düzenlenecek.

- Tuncer Cücenoğlu

Oyunları dünyanın birçok ülkesinde sahnelenen yazar, 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve çeşitli Üniversitelerde "Dramatik Oyun Yazarlığı" dersleri de verdi.

Bugüne kadar eserleriyle birçok ödüle değer görülen Cücenoğlu'nun yazarlığının 50. yılı, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Eserleri 34 dile çevrilen, evrensel temaları, hikayeleri ve karakterleriyle dikkati çeken Cücenoğlu’nun oyunları, 40'ın üzerinde ülkede yaygın olarak sahneleniyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
  1. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali
  2. tiyatro
  3. Tuncer Cücenoğlu

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