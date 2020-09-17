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Spor Roma'nın Diego Perotti için Fenerbahçe'den istediği rakam belli oldu
Spor

Roma'nın Diego Perotti için Fenerbahçe'den istediği rakam belli oldu

Roma, oyuncusu Diego Perotti'yi renklerine katmak isteyen Fenerbahçe'den 2,5 milyon euro bonservis istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 02:48:00 -
Roma'nın Diego Perotti için Fenerbahçe'den istediği rakam belli oldu

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Roma oyuncusu Diego Perotti konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan ekibi Roma'nın Arjantinli oyuncusu Diego Perotti konusunda Fenerbahçe'den 2,5 milyon euro istediği ortaya çıktı. 6 milyon euro maaş alan Perotti'den kurtulmak isteyen Roma'nın en azından bonservis bedeli alarak gelir elde etmek istediği söyleniyor.

Fenerbahçe ve Roma'nın Perotti için pazarlık masasında olduğu söyleniyordu.

32 yaşında olan Perotti'nin boyu 1.79, sağ ve sol kanat ve forvet arkasında da görev yapan oyuncu 5 kez de Arjantin forması giyebildi.

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