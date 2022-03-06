  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Roman kitabını Kur'an sanan o "hamşo" kim?
Medya

Roman kitabını Kur'an sanan o "hamşo" kim?

Engin Ardıç, "yazı" ile "dil"i ayırt edemeyen, her gördüğü eski yazıyı Kur'an-ı Kerim sanan "hamşolar"a gönderme yaptığı yazısında anlattığı anısıyla "Yok artık" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 12:23:00 -
Roman kitabını Kur'an sanan o "hamşo" kim?

Engin Ardıç, "yazı" ile "dil"i ayırt edemeyen, her gördüğü eski yazıyı Kur'an-ı Kerim sanan "hamşolar"a gönderme yaptığı yazısında anlattığı anısıyla "Yok artık" dedirtti. İşte Ardıç'ın Sabah gazetesindeki o yazısı: 

"(...) Boğaziçi'nde rahmetli Ali Alparslan'dan seçmeli Osmanlıca dersi almış ve çok faydasını görmüştüm.

Buna karşılık aramızda "yazı" ile "dil"i ayırt edemeyen, her gördüğü eski yazıyı Kur'an-ı Kerim sanan hamşolar dolaşıyorlardı...

Daha sonraları, "Harbiye Nezaret-i Celilesi" yazısını Kelime-i Tevhid sananlar da gördük. Eski yazıydı ya...

Bir yakınım anlatmıştı: Beşiktaş'ta komşularının boşalttığı evde gezinirken eski yazıyla bir kitap görmüş.

Alıp eve getirmiş. Bir kız arkadaşı da yanında. Kız çok heyecanlanmış, başını örtmüş. Kur'an sanmışlar.

Rahmetli babası kitaba bir bakmış, bir kahkaha atmış.

Meğerse kitap Reşat Nuri'nin ünlü "Çalıkuşu" romanıymış!

Ama desenize, bir "meşrutiyet öğretmeni" olan ve aşk acısıyla İstanbul'dan uzaklaşıp Anadolu'ya giden Feride'yi bir "cumhuriyet kızı" sanan hamşo da çoktur.

Çünkü okumamıştır, okusa da düşünmemiştir.

Bu ülkede, 31 Mart olayını 31 Mart'ta kınamaya kalkanlar da vardır. (...)"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

Romanı Kuran'ı Kerim sanan, ne kadar cahilse, Engin Ardınç da bir o kadar cahil olduğunu hiç bir haber değeri olmayan bu konuyu köşesine kadar taşıyarak göstermiştir.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay